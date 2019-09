Einfach dort stehen bleiben, wo es schön ist.

Quelle: Sarah Kringe

Mathias habe ich letzten Herbst bei einem Urlaub in Österreich getroffen. Wir haben uns kaum gekannt, als wir beschlossen, unsere Jobs zu kündigen und gemeinsam durch Europa zu fahren. Seit drei Monaten sind wir nun sogenannte Vanlifer: Wir leben und reisen in unserem VW-Transporter, den Mathias in mühevoller Handarbeit zu einem Miniatur-Zuhause umgebaut hat. Ob das nicht ein bisschen gewagt sei, als erstes gemeinsames Heim nur ein paar Quadratmeter zu haben, habe ich damals eingewandt. "Scheiß di ned oa", hat er in unwiderstehlichem Österreichisch meine Bedenken beiseite gewischt.



Und so stehen wir jetzt in einem finnischen Wald, umgeben von hohen Kiefern und sortieren unsere Kücheneinrichtung. Über den Balkan, die Ukraine und das Baltikum sind wir nach Südfinnland gereist, in den nächsten Wochen wollen wir hoch zum Nordkapp. Die Tage werden bereits kürzer und der Sommer hat sich feixend in wärmere Gegenden verabschiedet.