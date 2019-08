Die AfD spielt mit der Angst vor dem bösen Wolf. Der war in Deutschland seit 1850 ausgerottet. Seit dem Jahr 2000 ist er wieder da. Die ersten Wölfe kamen aus Polen in die Lausitz nach Sachsen. Von dort breiteten sie sich aus. Insgesamt leben in Deutschland derzeit rund 800 Wölfe in 73 Rudeln. Die meisten in Brandenburg und in Sachsen. Und dort sind am 1. September Landtagswahlen.