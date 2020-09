Coco Fletcher, die Darstellerin der Tina Turner in der Show "Simply The Best".

Quelle: Oliver Berg/dpa

Tina Turner (80) hat vor Gericht ein Klageverfahren gegen einen bayerischen Tourneeveranstalter gewonnen. Das Werbeplakat für die Show "Simply The Best - Die Tina Turner Story" dürfe so nicht mehr verwendet werden, entschied das Landgericht Köln.



Die Begründung: Verwechslungsgefahr. Man könnte meinen, dass Tina Turner selbst an dem Musical mitwirke oder höchstpersönlich auftrete. Beides ist nicht der Fall. Turner wird in der Show von einer Doppelgängerin verkörpert.