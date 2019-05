Jean-Jacques Savin in seiner Sperrholztonne. Archivbild

Quelle: Georges Gobet/AFP/dpa

Ein französischer Abenteurer hat mit einem Sperrholzfass den Atlantik überquert und ist nach gut vier Monaten am Ziel. Der 72-jährige Jean-Jacques Savin ist auf der Karibikinsel Martinique angekommen. Seine orangene Sperrholztonne hatte er allerdings schon am vergangen Freitag nach 127 Tagen auf hoher See verlassen. Ihm gingen die Pfeile für seine Harpune aus, er konnte keine Fische mehr fangen.



An Bord eines Öltankers reiste er weiter. Der Triathlet war am 26. Dezember in See gestochen.