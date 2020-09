Facebook will in der Wohnungsmarktkrise helfen. Archivbild

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Facebook will der - von der Tech-Industrie mitverursachten - Wohnungsmarktkrise in Kalifornien mit einer Milliardeninvestition entgegentreten. Eine Milliarde US-Dollar (knapp 900 Mio. Euro) sollen innerhalb der nächsten zehn Jahre in diverse Wohnungsbau-Projekte fließen, teilt der US-Konzern mit.



Je etwa ein Viertel der Summe sei für ein Bauprojekt mit Kalifornien und für die bauliche Erschließung von Land geplant. Auch will der Konzern den Bau von Wohnungen für Lehrer und "andere wichtige Arbeitskräfte" unterstützen.