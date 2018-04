Nun ist auch kalendarischer Frühlingsanfang. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Kalender mag der Frühling beginnen, doch in Deutschland herrscht weiterhin Winterwetter: Zum kalendarischen Frühlingsanfang zieht eine Kaltfront aus Nordosten mit Schnee und Glätte von Norden nach Süden. Örtlich herrschte nachts Frost unter minus zehn Grad.



Immerhin sollen die auch mal über null Grad klettern, sagt der Deutsche Wetterdienste. Für die Meteorologen hat der Frühling schon am 1. März begonnen. Am 20. März steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert nach Norden.