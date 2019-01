Moskau beendet Arbeit mit Europarats-Versammlung. Archivbild

In der seit Jahren andauernden Krise zwischen dem Europarat und Russland ist eine Lösung in weite Ferne gerückt. Man werde bis auf Weiteres keine Delegation zur Parlamentarischen Versammlung nach Straßburg entsenden, entschied das russische Parlament in Moskau. Die Fraktionen sprachen sich einstimmig dafür aus.



Hintergrund des Streits sind Strafen gegen Russland, verhängt 2014 von der Parlamentarischen Versammlung als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim.