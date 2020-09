Ronaldinho (rechts) vor der Staatsanwaltschaft in Asuncion.

Quelle: Jorge Saenz/AP/dpa

Weil er mit einem gefälschten Pass eingereist sein soll, hat sich der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho (39) in Paraguay einer siebenstündigen Befragung durch die Staatsanwaltschaft stellen müssen. Seinem Bruder wird das gleiche Vergehen vorgeworfen. Die beiden waren laut Polizei am Mittwoch in ihrem Hotel festgenommen worden.



Dem früheren Starspieler und seinem Bruder waren im November 2018 in ihrer Heimat Brasilien die Pässe entzogen worden, weil sie gegen sie verhängte Strafzahlungen nicht geleistet hatten.