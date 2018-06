Insbesondere im Sommer versuchen jährlich Zehntausende, vor Konflikten, Kriegen und extremer Armut von Nordafrika aus über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Viele kommen bei der gefährlichen Überfahrt in meist überfüllten und nicht seetüchtigen Booten ums Leben, in diesem Jahr nach UN-Angaben bereits mindestens 785. Bis Ende Mai seien etwa 27.500 Migranten an europäischen Küsten gelandet, 7.600 davon in Spanien.