Ein Roboter spielt "Jenga".

Quelle: Fazeli et al., Sci. Robot. 4/eaav3123 /dpa

Nach Strategiespielen wie Schach und Go lernen Roboter nun auch, Geschicklichkeitsspiele zu spielen. Ein Team vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (USA) stattete dazu einen Roboterarm mit Berührungssensoren aus.



So war er in der Lage, das Spiel "Jenga" zu bewältigen, berichten die Forscher im Fachmagazin "Science Robotics". Bei dem Spiel muss ein Turm aus Holzklötzen umgebaut werden. Die Wissenschaftler sehen insbesondere Einsatzmöglichkeiten in der Industrie.