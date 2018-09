Völkermordmahnmal in Kigali. Quelle: Dai Kurokawa/EPA/dpa

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Völkermord in Ruanda haben die Behörden dort neue Massengräber mit den sterblichen Überresten von rund 5.400 Menschen entdeckt. Die Gebeine wurden in einem Stadtviertel der Hauptstadt Kigali in 26 Massengräbern entdeckt, erklärte Naphtal Ahishakiye, der Leiter der Organisation für Überlebende des Völkermordes.



Bei dem Genozid im Jahr 1994 waren rund 800.000 Menschen getötet worden, vor allem Angehörige der Volksgruppe der Tutsi aber auch gemäßigte Hutus.