Werbung für den Kirchentag an der Dortmunder U-Bahn.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Mit einem Gottesdienst am Abend startet heute offiziell der 37. Evangelische Kirchentag in Dortmund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reden bei der Eröffnung der Glaubensfestes. Bis Sonntag werden rund 100.000 Besucher aus 100 Ländern erwartet.



Unter der Losung "Was für ein Vertrauen" geht es um Verunsicherung, sozialen Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Zuwanderung, Integration, um Umwelt und Klimaschutz.