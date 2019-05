Thailänder halten Fotos des neuen Königs Maha Vajiralongkorn.

In Thailands Hauptstadt Bangkok sind die Krönungsfeiern für König Maha Vajiralongkorn fortgesetzt worden. Nach der Krönung am Vortag wurde der Monarch auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Stadt getragen.



Die Straßen rund um den Großen Palast waren dicht gesäumt. Die Polizei sprach von mindestens 150.000 Menschen. Fast alle trugen Gelb, die Farbe des Königshauses. Der Monarch - mit Beinamen Rama X. - hatte sich am Samstag in einer feierlichen Zeremonie selbst die Krone aufgesetzt.