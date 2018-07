Omar Hassan al-Baschir (Archiv). Quelle: Philip Dhil/EPA/dpa

Am Tag vor dem WM-Finale in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Staatschef des Sudans, Omar Hassan al-Baschir, empfangen. Bei dem Gespräch ging es um den Ausbau der militärischen Kooperation Russlands mit dem fundamentalistisch-islamisch geführten Land.



Der Strafgerichtshof in Den Haag sucht Al-Baschir wegen mutmaßlichen Völkermordes in der Region Darfur. Russland und andere UN-Mitglieder erkennen den Haftbefehl aber nicht an.