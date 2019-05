Polizei hat eine vermeintliche Entführung aufgeklärt. Archivbild

Ein 18-Jähriger und eine 13-Jährige haben in Berlin eine Entführung des Mädchens vorgetäuscht, um Lösegeld von dessen Vater zu fordern. Rund 280 Polizisten suchten einen Tag lang nach der Tochter und dem vermeintlichen Entführer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.



Die beiden wurden in der Nacht aufgegriffen. Die Tochter wurde dem Jugendamt übergeben, der 18-Jährige festgenommen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird unter anderem Erpressung vorgeworfen.