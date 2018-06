Autobauer Volvo plant ein neues Konzept. Quelle: Uli Deck/dpa

Der schwedische Autobauer Volvo Cars will 2025 rund die Hälfte seiner Autos über ein Abo-Modell verkaufen. Unter anderem dadurch wolle er bis 2025 den Absatz verdoppeln und bei der Marge zu den deutschen Premiumherstellern BMW, Mercedes und Audi aufschließen, sagte Volvo-Cars-Chef Hakan Samuelsson der "Financial Times".



Beim Auto-Abo soll eine monatliche Gebühr die Kosten für Auto, für Versicherung und Wartung abdecken. So sollen Kunden öfter und je nach Anforderung das Auto wechseln können.