Polizisten in Deutschland finden heute schon Hunderte mutmaßliche Täter per Gesichtserkennungsprogramm. Zehntausende Recherchen werden nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) pro Jahr durchgeführt. Wie hoch die Erfolgsquote 2019 war, teilte das BKA auf Anfrage nicht mit.



Laut Bundesregierung recherchierte allein die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2019 rund 1.200 Mal im Gesichtserkennungssystem des BKA und identifizierte 219 Menschen. In Bayern hat sich die Erfolgsquote sogar verdoppelt.