Ein Besucher betrachtet das Gemälde "Meules" von Claude Monet.

Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Das Auktionshaus Sotheby's hat seine aufwendig umgebaute Galerie in New York mit einer hochkarätigen Ausstellung wiedereröffnet. In den neuen Räumen mit über 8.000 Quadratmetern Gesamtfläche stellt Sotheby's eine Reihe von Gemälden etwa von Pablo Picasso und Claude Monet vor ihrer Auktion aus.



Neben kaufkräftigen Kunden können auch interessierte Besucher kostenlos in das Gebäude. Ein Highlight bei der Auktion Mitte Mai ist Monets "Meules", von Sotheby's auf 55 Millionen Dollar taxiert.