Vor Eiern, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sind, wird inzwischen in zwölf Bundesländern gewarnt. Verbraucherschützer raten dazu, den Stempel zu prüfen. Rückstände des Gifts waren zunächst in Eiern aus den Niederlanden entdeckt worden. Auch in mehreren niedersächsischen Betrieben wurde es benutzt.