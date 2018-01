So viel Lob wäre ihr vermutlich unangenehm. Daniela Schadt hat nie ein Hehl daraus gemacht: Sie wäre gerne Journalistin geblieben und werde es im Herzen auch immer bleiben. Aber politische Kommentare abgeben, wenn vom Partner in Schloss Bellevue Kommentare verlangt werden - das passt nicht. Also hat sie das, was sie in ihrem Beruf gelernt hat, in den neuen, unbezahlten, als First Lady mitgenommen. Auf Menschen zugehen: "Hallo, guten Tag", kein Termin Schadts, in dem sie nicht mit forschen Schritt die Menschen begrüßt. Neugierig sein, Fragen stellen, zuhören und seine Meinung sagen, gern garniert mit ein bisschen Spott: "Bei Unsinn schützt der schönste Hut nicht vor Kritik", sagte sie dem "Tagesspiegel". Und was sie nicht preisgeben will, umschiffte sie freundlich. So freundlich, dass ihre Ex-Kollegen in den Interviews auch nicht weiter nachhakten.