Verstrickungen, die Manafort jetzt für den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringen könnten. Eine New Yorker Jury sprach ihn in acht von 18 Anklagepunkten für schuldig. Abgewickelt und verschleiert über Konten und Firmen, meist mit Sitz in Zypern, hatte er mehr als zehn Millionen Dollar Einnahmen aus Beratungshonoraren in der Ukraine an der amerikanischen Steuer vorbei geschleust. Auch Bankbetrug und das Verheimlichen von Konten im Ausland werden ihm angelastet. Doch mit dem Urteilsspruch in New York ist die Sache für ihn noch nicht erledigt. In Virginia wartet ein zweites Verfahren auf ihn - wegen Geldwäsche und krimineller Verschwörung.