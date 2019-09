Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen ein Frauen-Projekt.

Quelle: Courtney Africa/pool African News Agency/dpa

Zu ihrer ersten offiziellen Reise als Familie sind der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem rund vier Monate alten Archie in Kapstadt eingetroffen. Harry und Meghan wollen zunächst mehrere Projekte in der südafrikanischen Touristenmetropole besuchen, bevor Harry nach Angola weiterreist. Dort hatte sich schon Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, für die Bekämpfung von Landminen eingesetzt.



Weitere Stationen sind Botsuana und Malawi. Harry war in Afrika bereits in diversen Umweltprojekten aktiv.