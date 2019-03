Nachbarn und Freunde gedenken der 21-Jährigen.

Eine 21-Jährige ist in Worms in ihrem Elternhaus erstochen worden - ihr Freund gestand die Tat. Die Tote habe 10 bis 15 Stich- und Schnittverletzungen gehabt, berichtete die Staatsanwaltschaft in Mainz. Einige wirkten wie Abwehrverletzungen. Der mutmaßliche Täter, der 22 Jahre alte Freund der Frau, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.



Die Staatsanwaltschaft erwägt eine psychiatrische Begutachtung des Mannes. Am Samstagabend soll es einen Trauermarsch für die Getötete geben.