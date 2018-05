Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will bei Gesprächen in der Ukraine und Russland für ein "energiepolitisches Gesamtkonzept" werben. "Der Zweck dieser Reise ist in einer angespannten und schwierigen internationalen Lage, wirtschaftliche Fragen zu klären in Hinblick auf Energie und Wirtschaft", sagte der CDU-Politiker vor seinem Abflug nach Kiew.



Es gehe darum, die Energieversorgung in Europa zu sichern. Mit einem Gesamtkonzept müssten die EU sowie Russland und die Ukraine leben können.