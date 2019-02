Heidi Mohr 1996 in einem Spiel des DFB-Teams bei den Olympischen Spielen von Atlanta (USA).

Quelle: dpa

Der deutsche Fußball trauert um seine Jahrhundert-Spielerin Heidi Mohr. Die dreimalige Europameisterin verstarb am Donnerstag im Alter von nur 51 Jahren nach schwerer Krankheit. Das bestätigte der DFB. "Ich bin tief betroffen und sehr traurig. Heidi hat große Verdienste am Erfolg des Frauenfußballs", sagte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg.



Mohr galt als Vorreiterin des Frauenfußballs und erzielte in 104 Länderspielen 83 Tore. Bis 2005 war sie Rekordtorschützin der DFB-Auswahl. 1999 wurde Mohr zu Europas Fußballerin des Jahrhunderts gewählt.