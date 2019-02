Ich bin auch aufgeregt und weiß, dass ich eine steile Lernkurve vor mir habe. Sarah Wiener

Zu ihrer Rolle als Quereinsteigerin in die Politik sagte Wiener: "Ich bin auch aufgeregt und weiß, dass ich eine steile Lernkurve vor mir habe." In Zeiten, in der Berufspolitiker immer stärker in der Kritik stünden, sei es aber wichtig, dass auch Menschen aus der Zivilgesellschaft aufstünden und politische Verantwortung übernähmen. Wiener äußerte sich zuversichtlich, ins EU-Parlament einziehen zu können.