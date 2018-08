Auch Iran war im Bürgerkrieg in Syrien beteiligt. Quelle: Sergei Grits/AP/dpa

Iran plant für Anfang September einen Syrien-Gipfel mit Russland und der Türkei. An dem Dreiergipfel in der Hauptstadt Teheran sollen die Präsidenten der drei Länder teilnehmen, kündigte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi an.



Im syrischen Bürgerkrieg gehört der Iran zu den wichtigsten Unterstützern von Staatschef Baschar al-Assad. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vorgeschlagen, dass sich mit Beginn des politischen Prozesses in Syrien alle ausländischen Truppen aus Syrien zurückziehen.