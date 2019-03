Klimaaktivistin Greta Thunberg (M) bei einer Demo in Hamburg.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat erstmals in Deutschland gemeinsam mit Schülern für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Rund 3.000 Schüler gingen in Hamburg mit der 16-Jährigen unter dem Motto #FridaysForFuture auf die Straße. Dafür ließen sie die Schule sausen, was erneut eine Debatte um die Schulpflicht entfachte.



Thunberg kündigte in Hamburg an, dass man "so lange weiter streiken" werde, bis "Politiker und Leute an der Macht" etwas tun, um die Klimakrise zu bekämpfen.