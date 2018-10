Volkswagen will in Israel ein neues Unternehmen gründen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

VW will mit zwei Firmen in Israel einen Fahrdienst mit selbstfahrenden Elektroautos gründen. Bei den Partnern handelt es sich um Mobileye aus Jerusalem und Champion Motors aus dem Raum Tel Aviv. Die Entwicklung soll Anfang 2019 beginnen, der Service dann 2022 voll in Betrieb sein, wie eine Sprecherin von Mobileye bestätigte.



VW bringt demnach die Elektrofahrzeuge ein, Mobileye die Technik für den fahrerlosen Betrieb. Champion Motors soll für Logistik und Infrastruktur verantwortlich sein.