Hinrichtungskammer im San Quentin Gefängnis in Kalifornien.

Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

In Kalifornien, dem US-Bundesstaat mit der größten Zahl von Häftlingen in Todestrakten (737), ist die Todesstrafe per Dekret ausgesetzt worden. Das gab der seit Januar amtierende Gouverneur Gavin Newsom bekannt. Er glaube nicht, dass der Staat das Recht habe, zu töten.



US-Präsident Donald Trump hatte Newsoms Entscheidung schon vorab kritisiert. Er warf dem Demokraten auf Twitter vor, sich dem Willen von Wählern zu widersetzen, indem er die Exekutionen von 737 "eiskalten" Mördern stoppe.