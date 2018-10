Zweifellos hat Franz Josef Strauß maßgeblich dazu beigetragen, dass Bayern vom belächelten Bauernland zu einer wirtschaftlichen Boomregion wurde. Aber vielleicht finden ihn ja die heutigen Christsozialen auch deshalb so toll, weil er immer gegen die Schwesterpartei CDU und den damaligen CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl gestänkert hat - weitgehend erfolglos übrigens. Auch der Versuch von Strauß, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen, ist kläglich gescheitert. Heutzutage mag sich mancher an den aktuellen CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer und dessen Attacken gegen Kanzlerin Angela Merkel erinnert fühlen. Ende hier noch offen.



Auch sonst taugt FJS nicht unbedingt als Vorbild. Er war in zahlreiche Affären verwickelt, hofierte Diktatoren in aller Welt, machte das Apartheid-Regime in Südafrika salonfähig. Und manchem CSUler in der damaligen Zeit stieß sauer auf, dass er die vorher viel beschimpfte DDR mit einem Milliardenkredit wirtschaftlich über Wasser hielt. Gar nicht mehr folgen wollten die Christsozialen, als der Hobbyflieger Strauß ausgerechnet Flugbenzin von der Steuer befreien wollte. Selbstherrlich wie ein Fürst eben.