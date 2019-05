Autos fahren an einer Blitzeranlage vorbei. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Weil er zu schnell gefahren ist, hat ein Autofahrer in Oberbayern an einer Blitzeranlage randaliert. Der 54-Jährige bearbeitete die Anlage mit einem Akkubohrer und wollte sie anschließend in Brand setzen, wie die Polizei mitteilte.



Der Mann war auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 60 unterwegs. Er wurde geblitzt und versuchte daraufhin, die Anlage zu zerstören. Dabei wurde er von einer Polizeistreife gestört.