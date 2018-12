Seine größte Bürde aber ist die Krise der Sozialdemokratie, die sich durch Europa frisst. In Frankreich zuletzt bei 7,4 Prozent, in Griechenland bei 6,3, in Spanien und Italien noch knapp über 20 Prozent und in den Niederlanden kam Timmermans PvdA bei den Parlamentswahlen 2017 auf gerade einmal 5,7 Prozent. Auch in Deutschland liegt die SPD in Umfragen derzeit unter 20 Prozent.