Wirecard steht seit Monaten in der Kritik. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der in der Kritik stehende Zahlungsdienstleister Wirecard will Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sei mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt worden. Damit sollen Vorwürfe der britischen "Financial Times" umfassend aufgeklärt werden.



Wirecard musste im Frühjahr einräumen, dass einige Geschäfte in Singapur falsch verbucht wurden, aber in deutlich geringerem Umfang als von der Zeitung suggeriert.