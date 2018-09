Der Raumfrachter "Cygnus" war an Bord einer "Antares"-Rakete. Quelle: Steve Helber/AP/dpa

Mit einem Tag Verspätung ist der private Raumfrachter "Cygnus" zur Internationalen Raumstation (ISS) aufgebrochen. Der Transporter der Betreiberfirma Orbital ATK hob an Bord einer "Antares"-Rakete von der Wallops Flight Facility der US-Weltraumbehörde NASA in Virginia ab.



"Cygnus" bringt rund 3.400 Kilogramm Proviant, Kleidung und anderen Nachschub mit. Nach dem Abdocken in der ersten Dezember-Woche wird der dann mit Müll beladene Transporter mehrere Kleinsatelliten aussetzen, bevor er schließlich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht.