Der Abfallwirtschaftsbetrieb verweist auf die Wiederverwertung und rechnet vor: Aus den Essensresten kann in Biogasanlagen Strom für hundert Menschen für ein Jahr werden. Aus 50 Tonnen Altpapier könnten 720.000 Schulhefte entstehen - oder alternativ 420.000 Rollen Klopapier. Rund 1.015 Tonnen Restmüll wiederum liefern zusammen mit dem Kehricht, den Klaus Feldmeiers Kollegen Nacht für Nacht zusammentragen, in der Müllverbrennungsanlage den Jahresbedarf an Strom für 23 Menschen und Fernwärme für 222 Wohnungen.Der Kehrichtdreck auf den Wiesngassen ist mit 88 Tonnen zwar der kleinste Teil der gesamten Abfallmenge - aber der Sichtbarste.



Servietten, Besteck aus Holz, von draußen mitgebrachte Kaffeebecher - was die Besucher wegwerfen, landet am Boden. Gäste aus aller Welt suchen immer wieder vergeblich nach Mülleimern. Sie fehlen seit dem Oktoberfest-Attentat von 1980. Die Bombe des rechtsextremen Attentäters Gundolf Köhler detonierte damals in einem Abfallkorb und riss 13 Menschen in den Tod. Als Konsequenz wurden sämtliche Abfalleimer abmontiert - so blieb es bis heute. "Sicherheit hat Vorrang", sagt Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Es sieht nicht danach aus, dass Müllkörbe je wieder installiert werden.