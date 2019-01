Heidrun Kämper: Die AfD hat sofort - und ohne den Sachverhalt genau zu kennen - auf jene Parteien fokussiert, die ihre größten Gegner sind in der politischen Auseinandersetzung, also Linke, Grüne und SPD. Mit dem Benennen von vermeintlich Schuldigen versucht sie eine Realität zu schaffen. Das ist das Grundprinzip von Sprachgebrauch: Wir schaffen damit bestimmte Realitäten. Das ist dann erstmal in der Welt und auch wenn es später Richtigstellungen gibt oder Relativierung, so ist doch zunächst mal ein Rahmen gesetzt und die AfD kann ihr Augenmerk auf den politischen Gegner richten.