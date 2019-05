Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Montag zu einem Staatsbesuch nach Usbekistan. Er will mit der Reise ein Zeichen der Unterstützung für den 2016 ins Amt gekommenen Staatspräsidenten Schawkat Mirsijojew setzen.



Dieser hat in dem zuvor streng autoritär regierten Land einen vorsichtigen Reformkurs eingeleitet. Menschenrechtsorganisationen sehen aber weiterhin erhebliche Defizite in dem zentralasiatischen Land.