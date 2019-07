Vergleichsbild einer Wolfsmaske bei der Münchner Polizei. Archiv

Quelle: Wera Engelhardt/dpa

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München hat der mutmaßlich mit einer Wolfsmaske getarnte Täter die Vorwürfe eingeräumt. "Man kann das als Geständnis werten", teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Details wollte sie zunächst keine nennen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Der 42-jährige Deutsche soll das Mädchen in Obergiesing vergewaltigt haben. Der wegen sexuellen Missbrauchs Vorbestrafte kam in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik.