Papst Franziskus feiert die Ostermesse auf dem Petersplatz.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat mit Zehntausenden Gläubigen die Ostermesse auf dem Petersplatz gefeiert. Überschattet wurden die Feierlichkeiten von einer verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka, bei der auch katholische Kirchen angegriffen wurden.



Der Papst äußerte sich dazu zunächst nicht. Im Anschluss an die Messe spendete das Oberhaupt der katholischen Kirche von der Loggia des Petersdoms aus den Segen "Urbi et Orbi". An Ostern feiern die Christen die Auferstehung von Jesus Christus.