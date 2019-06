Bundeswehr hat Fuhrpark-Unregelmäßigkeiten entdeckt. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Fuhrpark der Bundeswehr hat in einem Kreis leitender Mitarbeiter Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung von Dienstwagen aufgedeckt. Nachdem eine private Nutzung von Firmenwagen untersagt worden sei, hätten sich Mitarbeiter von 2005 an eines Carsharing Modells bedient, teilte das Verteidigungsministerium mit.



So hätten leitende Angestellte weiter privaten Zugang zu Dienstwagen gehabt, obwohl es für den Wegfall Ausgleichszahlungen gegeben habe. Es gehe um mindestens 900.000 Euro, heißt es.