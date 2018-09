Dunkle Wolken über dem Weißen Haus in Washington. Archivbild Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung vereiteln nach eigenen Angaben die Umsetzung von Plänen von Präsident Donald Trump, um Schaden vom Land abzuwenden. Die "New York Times" veröffentlichte einen anonymen Gastbeitrag eines solchen Regierungsmitarbeiters.



Dort heißt es: "Wir werden tun, was wir können, um die Regierung in die richtige Richtung zu lenken, bis es - auf die eine oder andere Art und Weise - vorbei ist." Trumps Handeln sei "dem Wohlergehen unserer Republik abträglich".