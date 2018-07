Die Commerzbank schrumpft Kosten und Mitarbeiterzahl. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Commerzbank macht mit dem Verkauf der Sparte EMC einen weiteren Schritt bei ihrem Konzernumbau. Das in diesem Bereich gebündelte Geschäft mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds geht an die französische Großbank Societe Generale. Einen Kaufpreis nannten die Institute nicht.



Etwa 520 Mitarbeiter der Commerzbank sollen zur Societe Generale wechseln. Die Frankfurter Bank will durch den EMC-Verkauf ihre Kosten bis Ende 2020 um mindestens 200 Millionen Euro entlasten.