Deutsche Bahn sucht Personal.

Quelle: Arne Dedert/dpa

In einem personellen Kraftakt will die Deutsche Bahn in diesem und im nächsten Jahr annähernd 50.000 neue Mitarbeiter einstellen. Bis Jahresende werde es 24.000 Neueinstellungen geben, im nächsten Jahr sei eine ähnliche Größe geplant, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler.



Von den 200.000 Menschen, die das Staatsunternehmen beschäftigt, muss etwa die Hälfte in den nächsten Jahren ersetzt werden. Auch will die Bundesregierung deutlich mehr in die klimafreundliche Bahn investieren.