Ungeachtet aller Kritik will die Deutsche Post ihre umstrittene Praxis bei der Entfristung von Arbeitsverträgen nicht ändern. "Wir werden an den Eckpunkten festhalten, denn sie haben sich in der Praxis bewährt und sind arbeitsrechtlich nicht zu beanstanden", sagt Personalvorstand Thomas Ogilvie der "Süddeutschen Zeitung".



Der Konzern übernimmt Angestellte nur dann unbefristet, wenn sie in zwei Jahren nicht mehr als 20 Tage krank waren und nicht mehr als zwei Unfälle mit Firmen-Fahrzeugen.