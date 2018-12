Kandidat um den CDU-Vorsitz: Jens Spahn. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn hat von seiner CDU mehr Mut zu offener Debatte und Meinungsvielfalt gefordert. Dabei müsse man auch mal Gegenwind und andere Meinungen aushalten, sagte er in seiner Bewerbungsrede um den CDU-Bundesvorsitz.



Mit den Themen Sicherheit und Ordnung bediente Spahn seine wertkonservativen Anhänger. "Nur wenn wir Recht durchsetzen, erhalten wir das Vertrauen in unsere Partei und in unseren Staat." Er forderte einen "Patriotismus, der einlädt zum Mitmachen."