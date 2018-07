Changan arbeitet mit den Konkurrenten Dongfeng und FAW zusammen. Quelle: Mauritz Antin/EPA/dpa

Die drei großen chinesischen Autobauer Changan, Dongfeng und FAW haben gemeinsam eine Plattform für einen neuen Fahrdienstvermittler in China gegründet. Sie soll auch Partner aus anderen Branchen anziehen.



Das T3 Mobile Travel Services genannte Gemeinschaftsunternehmen soll den großen chinesischen Mitfahrdienst Didi herausfordern. Didi hatte sich in einem scharfen Wettbewerb 2016 in China gegen den amerikanischen Fahrdienst Uber durchgesetzt und dessen China-Geschäft übernommen.