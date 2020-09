Japans Kaiser Naruhito und seine Frau Kaiserin Masako.

Quelle: -/kyodo/dpa/Archivbild

Der japanische Kaiser Naruhito ist am Sonntag 60 Jahre alt geworden. Am Tag vor dem runden Geburtstag sagte der Tenno, sein Mitgefühl sei bei jenen Leuten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Aus Sorge vor weiteren Infektionen wurde jedoch ein Teil der Geburtstags-Festivitäten abgesagt.



Weil der japanische Tierkreis-Kalender sich in einem 60-Jahres-Zyklus wiederholt, ist der 60. Geburtstag in Japan enorm wichtig - zumal es auch noch der erste Kaisergeburtstag seit Naruhitos Thronbesteigung 2019 ist.