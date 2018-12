Islamistischer Terrorist zu Haft verurteilt. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Wegen Mitgliedschaft in einer islamistischen Terrororganisation ist in Frankfurt ein Mann zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der 26-jährige Deutsche Mohamad A. hatte 2013 in Syrien unter anderem Granaten hergestellt und schwer bewaffnet Lebensmitteltransporte begleitet, wie das Oberlandesgericht Frankfurt in seinem Urteil feststellte.



Der Verurteilte hatte die Taten zuvor eingeräumt und sich freiwillig von der Terrormiliz Ahrar al-Scham gelöst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.