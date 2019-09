In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel haben wir etwa 15 Prozent Kirchenmitglieder - und knapp 50 Prozent aller Schüler besuchen dort den evangelischen Religionsunterricht. Matthias Otte, EKD-Referent im Kirchenamt

Und zweitens sei die Entwicklung im Osten erfreulich: "Über 20 Jahre hinweg hat sich die Zahl der Teilnehmer am Religionsunterricht etwas reduziert - in Westdeutschland ist das sicher so", sagt der zuständige Referent im Kirchenamt, Matthias Otte. Im Osten sei das aber anders. "In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel haben wir etwa 15 Prozent Kirchenmitglieder - und knapp 50 Prozent aller Schüler besuchen dort den evangelischen Religionsunterricht." Allerdings sind die absoluten Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht besonders hoch: Gut 42.000 Schüler besuchten dort im Schuljahr 2017/18 nach KMK-Angaben den evangelischen Religionsunterricht - und 828 den katholischen.